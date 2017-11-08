Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С

В крае местами небольшие и умеренные осадки

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 ноября, погоду в Приморье определяет циклон. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -1...+12°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный до сильного.Температура +7…+9°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +5…+7°С.



В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха: +6…+8°С.