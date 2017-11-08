Гороскоп на 8 ноября

Звезды будут склонять к излишней серьезности и даже строгости

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

По гороскопу хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Звезды не склоняют к решению сверхзадач, зато благоприятствуют спокойному и размеренному претворению в жизнь давно задуманных планов. В этот день вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – звезды будут склонять к излишней серьезности и даже строгости, что может несколько омрачать ваше настроение. Чтобы избежать этого, постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало, сообщает 1001 Гороскоп.

В течение дня Овну придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Овна из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Овна весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Овну следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Телец может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако Телец сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Тельцу по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.

Сегодня – отличный день для Близнецов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Близнецы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Близнецам понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться им особенно легко.

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Рака. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Рак сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Раку следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах далеко не все пойдет гладко.

Лев, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Же ждать капризную музу Льву настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

В течение дня Деве стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самой. Именно из чужих мыслей и идей она почерпнет нужную ей информацию. Кроме того, готовность Девы слушать может неожиданно снискать ей расположение окружающих. Другими словами, Деве стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для нее действительно может обернуться золотом.

Звезды гороскопа советуют Весам сконцентрироваться на тех делах, где они все решают сами. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать их из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут им возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ними задачу, Весы способны творить чудеса! Вот почему им стоит всячески избегать бушующих вокруг них бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Скорпиону надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Скорпиону будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему все-таки придется – если, конечно, Скорпиону небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Стрелец не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить Стрельца действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Стрелец пожалеет.

Ситуация в делах у Козерога может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Козерогу придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Козерогу отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Водолея будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Водолею даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Водолею стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Водолей обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

От Рыб может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Рыбам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Рыбам не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Рыб не только в их собственных глазах, но и в глазах окружающих.