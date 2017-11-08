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Общество

Новые светофоры заработали сегодня на улицах Владивосток

Разгрузить дороги удалось благодаря реализации в краевом центре федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Два новых светофорных объекта запущены в работу во Владивостоке сегодня, 7 ноября, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сделать более безопасным переход пешеходов через оживленные проезжие части, а также обезопасить автолюбителей и разгрузить дороги удалось благодаря реализации в краевом центре федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сегодня специалисты администрации города совместно с подрядчиками запустили в работу новые светофоры на улицах Борисенко, 10/7 и Фадеева, 1. Оценил проделанную работу начальник отдела сохранности и содержания дорог Федерального управления автомобильных дорог «Дальний Восток» Вениамин Матафонов.

«В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке введены в эксплуатацию два светофорных объекта, ещё один светофор на улице Анны Щетининой готовится к запуску, – подчеркнул Вениамин Матафонов. –Данная программа позволяет нам устранять места концентрации дорожно-транспортных происшествий. А благодаря светофору на улице Фадеева, к примеру, ещё и разгрузить дорогу. Все работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов».

Теперь пешеходы могут беспрепятственно и более безопасно переходить оживленные проезжие части по данным адресам. Как отмечают местные жители микрорайона, светофоры здесь были очень необходимы.

«Спасибо, что сделали светофор. Раньше переходить дорогу было небезопасно», - отметил Михаил Петрович, житель улицы. «Водители не всегда пропускали пешеходов на «зебре», а теперь спокойно, дождавшись своего времени, мы можем переходить дорогу», - добавила Галина Ивановна, жительница района.

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