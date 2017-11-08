Более 500 приморцев написали Большой этнографический диктант

Самый высокий средний бал зафиксирован в Уссурийске

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье приступили и подведению итогов Большого этнографического диктанта, который жители Приморья и всей России написали в преддверии Дня народного единства в пятницу, 3 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По информации департамента внутренней политики, этнографический диктант написали 572 жителя края, из них: 199 мужчин и 373 женщины.

«Больше всего желающих принять участие в акции оказалось в Артеме – здесь диктант написали 218 человек, в Уссурийске – 179 человек, в Большом Камне – 102, во Владивостоке – 76. В Спасске-Дальнем мероприятие не состоялось по техническим причинам», – сообщили в ведомстве.

Самый высокий средний бал зафиксирован в Уссурийске – из 30 возможных на одной из площадок участники набрали в среднем 21,8 баллов. Средний балл по краю – 14,8. Лучше всех диктант написала 57-летняя жительница Большого Камня, набравшая по итогам 27,5 баллов.