Во Владивостоке состоялся фестиваль школьной лиги КВН

Среди участников были определены победители

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 ноября, на сцене владивостокского Дворца детского творчества прошёл фестиваль городской школьной лиги КВН. В мероприятии приняли участие 18 команд КВН старшеклассников, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу адмиснитрации города. Игра собрала полный зал друзей, родителей и учителей, которые болели за ребят. Школьники шутили на различные темы – занятия в школе, ЕГЭ, новые тенденции в музыке и шоу-бизнесе, различные социальные темы и другие.

В состав жюри вошли начальник управления по делам молодёжи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко, руководитель легендарной команды КВН «Шпона» Михаил Скобенко, директор МКУ «Молодёжный ресурсный центр Андрей Волков, чемпион Приморской лиги КВН Ксения Коренчук, участница премьер-лиги КВН Анастасия Гулина.

Победителями фестиваля стали следующие команды: лауреат I степени - «Малая заря» (школа № 58), лауреат II степени - «Та самая» (гимназия № 2), лауреат III степени - «Независимость» (школа № 80).

Помимо названных лауреатов фестиваля в новый сезон школьной лиги КВН, по решению жюри, прошли также следующие команды: «В тренде» (Академический колледж ВГУЭС), «Четвертая смена» (Академический колледж ВГУЭС), «Морс» (школа №83), «Мало воды» (Морской колледж МГУ), «Юность» (школа № 23), «Sun-техники» (Технический лицей), «За минуту до логики» (гимназия ДВФУ), «Клюква» (школа № 81), «Магазин Гуччи» (школа № 22), «Время приключений» (школа № 73), «Вон со сцены» (школа № 66).

Среди участников были определены победители и в личных номинациях:

Лучшая актриса - Полина Ломоносова - «За минуту до логики» (гимназия ДВФУ);

Лучший актёр - Владимир Зацепин - «Независимость» (школа № 80).

Лучшая шутка - «Вон со сцены» (школа № 66)

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, позднее, по решению редакторов школьной лиги, в игры нового сезона могут попасть еще несколько команд КВН, которым не повезло на фестивале.

Четвертьфинальные игры пройдут 15 и 17 декабря на сцене Дворца детского творчества города Владивостока.