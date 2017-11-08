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Общество

Во Владивостоке завершился ремонт Народного проспекта

В настоящее время подрядная организация вывозит строительный мусор
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершен комплексный ремонт Народного проспекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь появились новые тротуары и качественное дорожное покрытие, отвечающее всем современным требованиям и нормам. Благоустройство улицы проведено в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт одной из главных улиц начался в конце июня с демонтажа трамвайных путей и завершился в минувшие выходные нанесением дорожной разметки. В ходе ремонта строители комплексно отремонтировали полтора километра дороги: заменили более 3200 бордюров, заасфальтировали около 42 000 квадратных метров дороги и пешеходных зон, уложив более 15 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, восстановили более 120 люков и решёток инженерных сетей с заменой плит перекрытия. На Народным проспекте уложили четыре слоя дорожного покрытия. Верхний слой, так называемый слой износа, выполнен из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который за счёт полимерных добавок увеличивает срок службы дорожного покрытия.

«Теперь двигаться по Народному проспекту одно удовольствие – нет препятствий в виде рельсов и выбоин, между которыми приходилось лавировать. Время движения по проспекту значительно сократилось», - делится впечатлениями автомобилист Андрей.

В настоящее время подрядная организация вывозит строительный мусор и проводит подсыпку зеленых зон растительным грунтом.

Напомним, что на комплексный ремонт магистралей Владивостока было направлено более 600 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. 7 улиц Владивостока привели в нормативное состояние. Отремонтированы улицы Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

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