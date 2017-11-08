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Красота и Здоровье

Ученые назвали продукты, защищающие от депрессии

Специалисты провели исследование
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования выяснили, что нежирные молочные продукты не только способствуют снижению веса, но и защищают нервную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты установили, что тем, кто склонен впадать в депрессию, особенно полезно употреблять молоко и йогурт. Однако речь идет не о цельных молочных продуктах.

В частности, в ходе наблюдений за тысячей добровольцев ученые выяснили: любители нежирного молока и йогурта реже страдают депрессией.

Как сообщил профессор Риоичи Нагатоми из Университета Тохоку, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 миллионов человек на планете так или иначе находятся в депрессивном состоянии.

Согласно статистике Национального института психического здоровья США, в 2015 году 16 миллионов американцев обращались к врачу с симптомами депрессии.

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