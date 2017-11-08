Соревнования среди школьников «Режим ЧС» начнутся во Владивостоке

Список заданий, которые должны научиться выполнять школьники

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

11 ноября во Владивостоке стартует традиционное спортивно-массовое мероприятие среди школьников по поисково-спасательным работам, спортивному туризму и школе безопасности – «Режим ЧС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Проводит соревнования городской Дворец детского творчества совместно с главным управлением МЧС России по Приморскому краю, Тихоокеанским флотом и другими организациями. Военные, спасатели, пожарные и педагоги объединились для того, чтобы научить школьников грамотно действовать в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

Школьники должны будут решать проблемы спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях ЧС. Они смогут узнать много нового – поработать со специальным пневматическим и гидравлическим оборудованием спасателей МЧС и с настоящей пожарной машиной.

Соревнования проводятся в несколько этапов в течение всего учебного года. Сначала для участников устраивают различные тренировки и консультации, а потом они смогут продемонстрировать полученные знания, умения и навыки.

Вот некоторые из заданий, которые должны научиться выполнять школьники:

- тушение очага возгорания различными способами;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- преодоление препятствий в условиях природной среды;

- стрельба и метание гранаты;

- спасение с тонущего судна;

- определение уровня радиации;

- действия при цунами и наводнении;

- организация эвакуации при различных ЧС;

- и другие навыки, необходимые в различных чрезвычайных ситуациях.

Тренировки проходят на базе школ Владивостока, а соревнования пройдут в военных и пожарных частях города, во Дворце детского творчества, а также на базе Владивостокского морского колледжа, где есть необходимое оборудование и тренажеры для отработки навыков выживания и спасения.

Штаб соревнований находится во Дворце детского творчества по адресу: Океанский пр-т, 43 (остановка транспорта «Покровский парк»). Все подробности можно узнать на сайте ДДТ: http://cdt-vlad.ru/?page_id=9648