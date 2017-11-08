Россияне стали покупать больше лекарств

Популярностью пользуются таблетки от простуды и противовирусные препараты

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

За три квартала 2017 года аптеки продали 3,3 млрд упаковок лекарств. Это на 13,7% больше, чем за тот же период год назад. В денежном эквиваленте рост продаж медикаментов составил 13,3%. Самые популярные лекарства — от простуды и вирусов. По словам экспертов, россияне стали чаще болеть в этом году, в том числе из-за более холодной, чем обычно, погоды во многих регионах. Специалисты рекомендуют активнее делать прививки, чтобы не пришлось пополнять свою аптечку новыми медикаментами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

За девять месяцев этого года россияне купили в аптеках на 13,7% больше упаковок лекарств. Таковы данные аналитического агентства DSM Group. По его информации, с января по сентябрь нынешнего года россияне приобрели 3,3 млрд пачек медикаментов. А в прошлом году за три квартала — 2,9 млрд упаковок.

Денежная выручка аптек также увеличилась. За девять месяцев 2017-го они реализовали медикаментов на 487,6 млрд рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Тогда выручка от лекарств составила 430,2 млрд рублей.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в сентябре 2017 года составила 146,4 рубля. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она снизилась на 0,7%.