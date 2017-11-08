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Россияне стали покупать больше лекарств

Популярностью пользуются таблетки от простуды и противовирусные препараты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

За три квартала 2017 года аптеки продали 3,3 млрд упаковок лекарств. Это на 13,7% больше, чем за тот же период год назад. В денежном эквиваленте рост продаж медикаментов составил 13,3%. Самые популярные лекарства — от простуды и вирусов. По словам экспертов, россияне стали чаще болеть в этом году, в том числе из-за более холодной, чем обычно, погоды во многих регионах. Специалисты рекомендуют активнее делать прививки, чтобы не пришлось пополнять свою аптечку новыми медикаментами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

За девять месяцев этого года россияне купили в аптеках на 13,7% больше упаковок лекарств. Таковы данные аналитического агентства DSM Group. По его информации, с января по сентябрь нынешнего года россияне приобрели 3,3 млрд пачек медикаментов. А в прошлом году за три квартала — 2,9 млрд упаковок.

Денежная выручка аптек также увеличилась. За девять месяцев 2017-го они реализовали медикаментов на 487,6 млрд рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Тогда выручка от лекарств составила 430,2 млрд рублей.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в сентябре 2017 года составила 146,4 рубля. По сравнению с тем же месяцем прошлого года она снизилась на 0,7%.

По данным агентства, в этом году россияне готовы отдать больше денег на лекарства. Популярностью пользуются препараты стоимостью от 150 до 500 рублей. Например, в сентябре доля этого сегмента составила 47,7% от общего числа всех проданных медикаментов. В прошлом году в январе–сентябре россияне отдавали предпочтение препаратам стоимостью от 50 до 150 рублей — доля сегмента составляла 56%. Сейчас эта доля сократилась до 15,9%. Также в сравнении с прошлым годом подрос сегмент дорогих препаратов стоимостью свыше 500 рублей — на 2 п.п. и составил 30,7% от общего числа.

Чаще всего россияне, по данным DSM Group, покупают препараты для лечения ОРВИ и ОРЗ. Это говорит о том, что в нынешнем году люди чаще болеют простудными заболеваниями, чем в прошлом, полагает академик РАН, завотделом экологии вирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Дмитрий Львов. Одной из причин он назвал более холодную погоду, которая в этом году держалась во многих регионах. Специалист считает, что необходимо делать прививки.

— Если бы все прививались вовремя, тогда не приходилось бы столько денег тратить на лечение и лекарства, — сказал Дмитрий Львов.

Эксперт по фармацевтическому рынку Николай Беспалов считает, что рост продаж в натуральном объеме наблюдается в том числе и потому, что в одной упаковке некоторых лекарственных препаратов уменьшилось количество медикаментозных единиц.

— Если раньше в пачке было, например, 20 таблеток, то теперь 10. И на один курс лечения одной упаковки уже может не хватить. В период кризиса и население, и производители переходили на покупку и выпуск пачек с большим количеством таблеток, потому что так выходило дешевле — не нужно тратиться на две упаковки. Сейчас, когда наладилась покупательная способность населения, всё стало возвращаться в свое русло, — считает эксперт.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в период кризиса россияне закупились лекарствами — боялись, что те значительно подорожают.

— А теперь у них либо закончился срок годности, либо закончились сами лекарства, поэтому препараты в аптеках снова активно покупают, — считает специалист.

В Минздраве не предоставили оперативные комментарии.

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