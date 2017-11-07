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Политика и экономика

Приморье получит грант из федерального бюджета

Полученные средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Приморский край вошел в число 40 субъектов Российской Федерации, которые получат в этом году грант из федерального бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По итогам 2016 года Приморский край в числе 40 субъектов РФ, которые достигли наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, получит грант в виде межбюджетного трансферта. В департаменте финансов Приморского края пояснили, что оценивалось в частности и то, как регион выполнял «майские» Указы президента РФ.

«К настоящему времени есть предварительное решение о распределении суммы в размере около 200 миллионов рублей, ждем соответствующего документа от Правительства РФ», – отметила и.о. директора департамента Наталья Снитко.

По словам Андрея Тарасенко, полученные средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы, а также индексацию заработной платы их работникам.

Напомним, по итогам прошедшего заседания врио Губернатора также подчеркивал, что Приморью «необходимо находить свои источники дохода, привлекать инвестиции, развивать производство, сельское хозяйство, осваивать новые месторождения.

«Именно успешное производство даст импульс и для развития социальной сферы края», – заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, одна из ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным – снижение госдолгов регионов. Приморье в настоящее время с этой задачей успешно справляется. За последние четыре года госдолг в крае сократился почти в два раза с 8,82 миллиардов до 4,98 миллиардов рублей. Снижение объемов госдолга позволило сократить расходы на его обслуживание и направить эти средства на социально значимые направления. 

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