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Общество

Стали известны даты проведения уроков доброты для школьников Владивостока

Первые уроки состоялись 25 октября
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В общеобразовательных учреждениях Владивостока продолжаются уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Занятия проводят представители общества слабовидящих для учащихся 4 – 6-х классов в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Напомним, что первые уроки состоялись 25 октября. А сейчас, после окончания осенних каникул, занятия вновь возобновляются.

«Цель таких встреч – устранение социальной разобщенности здоровых людей и граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – По результатам таких занятий школьники с большим удовольствием готовы помогать людям с ограниченными возможностями. На уроках их знакомят с трудностями, с которыми приходится сталкиваться слабовидящим, и даже предлагают пройти с завязанными глазами, используя белую трость для незрячих».

Расписание ближайших занятий:

Место проведенияАдресДата проведенияВремя
1. Школа № 56Народный проспект, 27 «а»7 ноября11:00
2. Школа № 39 ул. Ялтинская, 189 ноября13:15
3. Школа № 21 ул. Гризодубовой, 5010 ноября10:55
4. Школа № 7ул. Енисейская, 714 ноября13:45
5. Школа № 58ул. Чкалова, 1514 ноября15:30
6. Школа № 59ул. Терешковой, 2516 ноября11:00
7. Школа № 50ул. О. Кошевого, 2616 ноября14:00
8. Школа № 76ул. Писаревская, 620 ноября (время уточняется)


Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.

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