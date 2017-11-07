Стали известны даты проведения уроков доброты для школьников Владивостока

Первые уроки состоялись 25 октября

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В общеобразовательных учреждениях Владивостока продолжаются уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Занятия проводят представители общества слабовидящих для учащихся 4 – 6-х классов в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».

Напомним, что первые уроки состоялись 25 октября. А сейчас, после окончания осенних каникул, занятия вновь возобновляются.

«Цель таких встреч – устранение социальной разобщенности здоровых людей и граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – По результатам таких занятий школьники с большим удовольствием готовы помогать людям с ограниченными возможностями. На уроках их знакомят с трудностями, с которыми приходится сталкиваться слабовидящим, и даже предлагают пройти с завязанными глазами, используя белую трость для незрячих».

Расписание ближайших занятий:

№ Место проведения Адрес Дата проведения Время 1. Школа № 56 Народный проспект, 27 «а» 7 ноября 11:00 2. Школа № 39 ул. Ялтинская, 18 9 ноября 13:15 3. Школа № 21 ул. Гризодубовой, 50 10 ноября 10:55 4. Школа № 7 ул. Енисейская, 7 14 ноября 13:45 5. Школа № 58 ул. Чкалова, 15 14 ноября 15:30 6. Школа № 59 ул. Терешковой, 25 16 ноября 11:00 7. Школа № 50 ул. О. Кошевого, 26 16 ноября 14:00 8. Школа № 76 ул. Писаревская, 6 20 ноября (время уточняется)



Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.