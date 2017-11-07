Стали известны даты проведения уроков доброты для школьников Владивостока

В общеобразовательных учреждениях Владивостока продолжаются уроки доброты «Мир глазами слепых», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Занятия проводят представители общества слабовидящих для учащихся 4 – 6-х классов в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда».
Напомним, что первые уроки состоялись 25 октября. А сейчас, после окончания осенних каникул, занятия вновь возобновляются.
«Цель таких встреч – устранение социальной разобщенности здоровых людей и граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – По результатам таких занятий школьники с большим удовольствием готовы помогать людям с ограниченными возможностями. На уроках их знакомят с трудностями, с которыми приходится сталкиваться слабовидящим, и даже предлагают пройти с завязанными глазами, используя белую трость для незрячих».
Расписание ближайших занятий:
|№
|Место проведения
|Адрес
|Дата проведения
|Время
|1.
|Школа № 56
|Народный проспект, 27 «а»
|7 ноября
|11:00
|2.
|Школа № 39
|ул. Ялтинская, 18
|9 ноября
|13:15
|3.
|Школа № 21
|ул. Гризодубовой, 50
|10 ноября
|10:55
|4.
|Школа № 7
|ул. Енисейская, 7
|14 ноября
|13:45
|5.
|Школа № 58
|ул. Чкалова, 15
|14 ноября
|15:30
|6.
|Школа № 59
|ул. Терешковой, 25
|16 ноября
|11:00
|7.
|Школа № 50
|ул. О. Кошевого, 26
|16 ноября
|14:00
|8.
|Школа № 76
|ул. Писаревская, 6
|20 ноября
|(время уточняется)
Внимание! В расписании возможны изменения. О корректировке даты и времени проведения уроков будет сообщено дополнительно.