Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней

Городская дума сформирует комиссию по выборам сити-менеджера

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Дума Владивостока назначит конкурсную комиссию по выборам нового главы Владивостока (сити-менеджера) в течение 20 дней. Как сообщает корреспондет РИА VladNews, сегодня, 7 ноября, было собрано внеочередное заседание думы Владивостока, на котором председатель думы Андрей Брик объявил о начале процедуры формирования комиссии.

После утверждения состава комиссии, в течении 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия, которую начнут формировать 7 ноября, будет состоять из 4 человек от думы и 4 – от губернатора Приморского края.