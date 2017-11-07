Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке 17:23, 07 ноября Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней 16:45, 07 ноября Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней (Эксклюзив)
В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир 16:35, 07 ноября В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
17:30
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
17:30
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
17:30
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
17:23
Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:11
Во Владивостоке продавали просроченную рыбу
16:59
Сердце Японии — глазами россиянина Видео
16:46
Пьяный водитель совершил опрокидывание авто в Приморье
16:45
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней Эксклюзив
16:35
В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
16:23
ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке
16:11
За минувшую неделю в пьяных ДТП пострадали 4 человека
15:59
Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября
15:46
​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия
15:32
Новый мост асфальтируют в Приморье
15:20
Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
15:07
В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1
15:01
Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» Фото
14:53
Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей Видео
14:41
Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена Эксклюзив
14:29
Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников
14:17
Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека Эксклюзив
14:04
Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья Эксклюзив
13:52
В Приамурье разбился Ан-2
13:40
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:27
Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу
13:13
Пешеход спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Приморье Фото
13:01
Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах
12:48
Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге
12:36
В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
12:24
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:10
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья Фото
11:45
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника Эксклюзив
11:21
Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1 Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней

Городская дума сформирует комиссию по выборам сити-менеджера
Фото: Егор Летов, РИА VladNews Фото: Егор Летов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Дума Владивостока назначит конкурсную комиссию по выборам нового главы Владивостока (сити-менеджера) в течение 20 дней. Как сообщает корреспондет РИА VladNews, сегодня, 7 ноября, было собрано внеочередное заседание думы Владивостока, на котором председатель думы Андрей Брик объявил о начале процедуры формирования комиссии. 

После утверждения состава комиссии, в течении 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов. 

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия, которую начнут формировать 7 ноября, будет состоять из 4 человек от думы и 4 – от губернатора Приморского края.

Автор фоторепортажа: Егор Летов, РИА VladNews

Похожие новости
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:40, 07 ноября 2017 ​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром

Внеочередное заседание по этому вопросу состоится уже 7 ноября

Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
10:43, 07 ноября 2017 Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов

Вице-губернатор Приморского края, курировавший гражданскую защиту, уволился

Андрей Тарасенко остался без первого вице-губернатора Приморья
08:50, 07 ноября 2017 Андрей Тарасенко остался без первого вице-губернатора Приморья

Василий Усольцев написал заявление на увольнение

Количество поддерживающих Ксению Собчак увеличивается в Приморье
22:25, 05 ноября 2017 Количество поддерживающих Ксению Собчак увеличивается в Приморье

Телеведущая озвучила планы своей деятельности на посту будущего Президента РФ

Доллар взял курс на повышение
08:40, 05 ноября 2017 Доллар взял курс на повышение

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги
12:39, 04 ноября 2017 Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги

Долги погашены в полном объеме

Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:36, 04 ноября 2017 Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял себе в замы бывшего советника Хорошавина