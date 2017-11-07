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Культура

Творческая жизнь кипит в муниципальных школах искусств Владивостока и во время каникул

За осеннюю неделю между первой и второй четвертью воспитанники приняли участие в различных конкурсах
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В конкурсах, фестивалях и мастер-классах приняли участие воспитанники школ искусств Владивостока во время осенних каникул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

За осеннюю неделю между первой и второй четвертью воспитанники приняли участие в различных конкурсах, фестивалях, мастер-классах и концертах. Всего состоялось более 20 мероприятий.

Так, ученики художественного отделения детской художественной школы № 3 (ул. Харьковская, 36а) участвовали в олимпиаде по живописи.

Воспитанники детской музыкальной школы № 2 (ул. Борисенко, 18) дали концерт «Юный виртуоз».

Ученики и преподаватели детской школы искусств № 7 провели мастер-класс по рисованию «Осень разноцветная» для воспитанников детского дома Вольно-Надеждинского.

Юные артисты детской школы искусств № 6 в очередной раз вышли на Приморскую сцену Мариинского театра. Воспитанники хореографического отделения станцевали в балете «Корсар», а учащиеся музыкального отделения приняли участие в опере «Волшебная флейта».

Творческую программу «Мелодия осени» представили ученики и преподаватели детской школы искусств № 8 ребятам в детском саду № 175.

Ученики детской художественной школы № 1 приняли участие мастер-класс «Цветок для мамы», которые провели преподаватели школы.

Хор «Алые паруса» муниципальной детской школы искусств им. С. Прокофьева № 1 Владивостока завоевалГран-при, а также золотые медали в номинациях «Детские хоры» и «Духовное пение» IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр. Творческое состязание состоялось в столице Шри-Ланки – городе Коломбо.

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