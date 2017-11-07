Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке 17:23, 07 ноября Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней 16:45, 07 ноября Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней (Эксклюзив)
Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября 15:59, 07 ноября Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
23:33
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
23:33
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
23:33
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
22:33
В МФЦ Владивостока добавляют еще две новые услуги
21:16
Творческая жизнь кипит в муниципальных школах искусств Владивостока и во время каникул
20:22
Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции
19:29
Владивостокцев приглашают на семинар школы жилищного просвещения «Управдом»
18:50
Приморье получит грант из федерального бюджета
18:31
Приморье: Горящий сезон Видео
18:02
Сегодня последний день приема заявок в школу «Звёзды КВН» во Владивостоке
17:47
Дороги Владивостока: Предпоследняя проверка Видео
17:33
За сутки в Приморье произошло более 40 аварий Эксклюзив
17:23
Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:11
Во Владивостоке продавали просроченную рыбу
16:59
Сердце Японии — глазами россиянина Видео
16:46
Пьяный водитель совершил опрокидывание авто в Приморье
16:45
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней Эксклюзив
16:35
В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
16:23
ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке
16:11
За минувшую неделю в пьяных ДТП пострадали 4 человека
15:59
Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября
15:46
​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия
15:32
Новый мост асфальтируют в Приморье
15:20
Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
15:07
В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1
15:01
Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» Фото
14:53
Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей Видео
14:41
Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена Эксклюзив
14:29
Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников
14:17
Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека Эксклюзив
14:04
Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья Эксклюзив
13:52
В Приамурье разбился Ан-2
13:40
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В МФЦ Владивостока добавляют еще две новые услуги

В центре ждут на работу дополнительных специалистов
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В отделениях МФЦ Владивостока в течение ближайших шести дней недели начнут оказывать еще две новые услуги, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это:

1. Государственная услугапо приёму экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (в части предусматривающей выдачу удостоверений тракториста-машиниста) – с 8 ноября 2017 г.

2. Региональная услуга «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца по заявлениям, поданным с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - с 13 ноября 2017 г.

Таким образом, за три года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло более чем в три раза (с 62 до 195).

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. Городские МФЦ доказали свою важность и необходимость для людей.

Поэтому объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей. Сегодня сюда продолжается конкурсный набор специалистов с высшим образованием. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме приглашают направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

Похожие новости
Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции
20:22, 07 ноября 2017 Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции

Специалисты провели опрос

Владивостокцев приглашают на семинар школы жилищного просвещения «Управдом»
19:29, 07 ноября 2017 Владивостокцев приглашают на семинар школы жилищного просвещения «Управдом»

На семинаре будут рассмотрены две темы

В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
16:35, 07 ноября 2017 В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир

Судно потерпело крушение еще летом нынешнего года

ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке
16:23, 07 ноября 2017 ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке

Торжественные мероприятия проходят в Приморье

Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября
15:59, 07 ноября 2017 Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября

Осадки в виде мокрого снега накроют край уже ближайшей ночью

​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия
15:46, 07 ноября 2017 ​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия

Предприятие возобновит работу в ближайшие дни

Новый мост асфальтируют в Приморье
15:32, 07 ноября 2017 Новый мост асфальтируют в Приморье

В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений