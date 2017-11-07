В МФЦ Владивостока добавляют еще две новые услуги

В центре ждут на работу дополнительных специалистов

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В отделениях МФЦ Владивостока в течение ближайших шести дней недели начнут оказывать еще две новые услуги, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это:

1. Государственная услугапо приёму экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (в части предусматривающей выдачу удостоверений тракториста-машиниста) – с 8 ноября 2017 г.

2. Региональная услуга «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца по заявлениям, поданным с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - с 13 ноября 2017 г.

Таким образом, за три года со времени открытия во Владивостоке первого многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) их количество выросло более чем в три раза (с 62 до 195).

В муниципальные отделения МФЦ Владивостока уже обратились более миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, здесь проведено более 120 тысяч консультаций, выдано более 360 тысяч документов. Городские МФЦ доказали свою важность и необходимость для людей.

Поэтому объявлено открытие в МФЦ Владивостока дополнительных окон по приему заявителей. Сегодня сюда продолжается конкурсный набор специалистов с высшим образованием. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме приглашают направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.