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Общество

Владивостокцев приглашают на семинар школы жилищного просвещения «Управдом»

На семинаре будут рассмотрены две темы
Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Завтра, 8 ноября, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр., 20) состоится общегородской семинар школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

  • Имущественные налоги
  • О проекте муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы"

    Администрация приморской столицы приглашает горожан на предстоящий семинар образовательного проекта в сфере ЖКХ. Начало в 18:30. Вход свободный.

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