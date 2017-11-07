Владивостокцев приглашают на семинар школы жилищного просвещения «Управдом»

Завтра, 8 ноября, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр., 20) состоится общегородской семинар школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
На семинаре будут рассмотрены следующие темы:
- Имущественные налоги
- О проекте муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2018-2022 годы"
Администрация приморской столицы приглашает горожан на предстоящий семинар образовательного проекта в сфере ЖКХ. Начало в 18:30. Вход свободный.