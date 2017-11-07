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Сегодня последний день приема заявок в школу «Звёзды КВН» во Владивостоке

Учебная программа школы КВН
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 ноября, последний день приема заявок во владивостокскую школу «Звёзды КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подать заявку на обучение может любой учащийся в возрасте от 13 до 17 лет. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества краевой столицы.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, на сегодняшний день поступило 26 заявок.

В учебную программу школы КВН войдут:

- обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых;

- формирование навыков сценического мастерства;

- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз;

- интересные лекции и практические занятия от представителей творческих профессий.

Школа «Звёзды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные и будут проходить еженедельно. Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить на почту starkvn@mail.ru. Заявка прилагается. Подробности по телефону 2-220-838 (Илья Захаров).

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