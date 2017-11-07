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Общество

Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции

Специалисты провели опрос
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Доля россиян, довольных работой полиции в своем населенном пункте, выросла до 46% против 36% в 2013 году и 27% в 2010 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Недовольны полицией 34% респондентов (в 2013 году - 46%, в 2010 году - 60%). Затруднились ответить 20% участников опроса, проведенного 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% - вежливым и предупредительным, 11% - грубым и хамским, 5% - противоправным. В 2007 году эти показатели были на уровне 42%, 26%, 14% и 5% соответственно.

По данным опроса, за помощью к полиции в последние два года обращались 75% респондентов. Из них 25% сказали, что обращение "было фактически проигнорировано", 21% - что к ним отнеслись "без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем", 10% решали свои проблемы "неофициальным путем".

К остальным респондентам отнеслись с необходимым вниманием: у 17% "полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции", у 12% "проблемы были разрешены, но неформальным способом", у 11% - "проблемы были разрешены путем частной договоренности".

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