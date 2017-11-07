За сутки в Приморье произошло более 40 аварий

Зарегистрировано более 290 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 42 аварии, 26 из них - с материальным ущербом, одна из них - с двумя пострадавшими, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники одной аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 11 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 22 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и девять автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили четыре автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 48 автомобилистов, а 79 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 42 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 26 авто.

Всего в понедельник, 6 ноября, в приморской столице зарегистрировано 290 нарушений ПДД.

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