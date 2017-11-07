Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VlaadNews.

Инцидент случился в районе улицы Порт-Артурская, 25. Водитель, личность и автомобиль которого пока не установлены, двигаясь со стороны улицы Тельмана в сторону улицы Путятинская, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дорог слева направо по ходу движения ТС. В результате происшествия травмы получил мужчина 1987 года рождения. Пострадавший отправлен на амбулаторное лечение с ушибленной раной подбородка, ушибами кистей и голеностопного сустава.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

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