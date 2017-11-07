Дороги Владивостока: Предпоследняя проверка

Временно исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов лично убедился в готовности объектов

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Первые объекты в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» сдадут 3 ноября. В преддверии дня «Х» временно исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов лично убедился в готовности объектов дорожной инфраструктуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

15 000 тонн — именно столько было уложено асфальта на сравнительно небольшом участке улицы Верхнепортовой. Дорогу строили, начиная с основания – уложили скальный грунт, несколько слоев щебня разных фракций, слой битума и лишь потом закатали два слоя асфальта. Сверху для защиты — щебеночно-мастичный асфальтобетон.