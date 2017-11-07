Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке 17:23, 07 ноября Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней 16:45, 07 ноября Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней (Эксклюзив)
В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир 16:35, 07 ноября В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
17:30
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
17:30
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
17:30
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
17:23
Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:11
Во Владивостоке продавали просроченную рыбу
16:59
Сердце Японии — глазами россиянина Видео
16:46
Пьяный водитель совершил опрокидывание авто в Приморье
16:45
Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней Эксклюзив
16:35
В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир
16:23
ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке
16:11
За минувшую неделю в пьяных ДТП пострадали 4 человека
15:59
Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября
15:46
​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия
15:32
Новый мост асфальтируют в Приморье
15:20
Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
15:07
В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1
15:01
Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» Фото
14:53
Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей Видео
14:41
Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена Эксклюзив
14:29
Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников
14:17
Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека Эксклюзив
14:04
Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья Эксклюзив
13:52
В Приамурье разбился Ан-2
13:40
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:27
Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу
13:13
Пешеход спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Приморье Фото
13:01
Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах
12:48
Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге
12:36
В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
12:24
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:10
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья Фото
11:45
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника Эксклюзив
11:21
Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1 Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Сердце Японии — глазами россиянина

Для выставки автор выбрал 22 работы
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась уникальная выставка под названием «Кумано Кодо – древними тропами императоров». Это персональная выставка фотографа и путешественника из Владивостока Вячеслава Фурашова. Выставка проводится в рамках года Японии в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Две недели в Японии. Четыре тысячи снимков. В разгар лета фотохудожник Вячеслав Фурашов прошел – как и древние паломники – знаменитый путь японских императоров на полуострове Кии. Тропа «Кумано-кодо» ведет от храма, где хранятся дары богини Аматэрасу, создательницы Японских островов, к трем священным горам – НакахЭти. Для выставки автор выбрал 22 работы.

Похожие новости
Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей
14:53, 07 ноября 2017 Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей

В честь 50-летия мемориала состоялось шествие личного состава МГУ им. Невельского

Время говорить: Журналистика в США
16:50, 04 ноября 2017 Время говорить: Журналистика в США

Главный редактор РИА VladNews рассказала о поездке по обмену опытом

Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи
14:31, 03 ноября 2017 Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи

Время говорить

Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2
14:03, 03 ноября 2017 Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, проходящей через 29 городов

Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока
13:43, 02 ноября 2017 Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока

Львёнок, тигрёнок и маленький леопард

Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке
12:40, 02 ноября 2017 Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке

Соревнования собрали взрослых спортсменов в экипировочном дивизионе

Владивосток возвращается в край
17:46, 01 ноября 2017 Владивосток возвращается в край

Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями городской власти