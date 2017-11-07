Сердце Японии — глазами россиянина

Для выставки автор выбрал 22 работы

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась уникальная выставка под названием «Кумано Кодо – древними тропами императоров». Это персональная выставка фотографа и путешественника из Владивостока Вячеслава Фурашова. Выставка проводится в рамках года Японии в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Две недели в Японии. Четыре тысячи снимков. В разгар лета фотохудожник Вячеслав Фурашов прошел – как и древние паломники – знаменитый путь японских императоров на полуострове Кии. Тропа «Кумано-кодо» ведет от храма, где хранятся дары богини Аматэрасу, создательницы Японских островов, к трем священным горам – НакахЭти. Для выставки автор выбрал 22 работы.