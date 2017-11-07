Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью 15:20, 07 ноября Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1 15:07, 07 ноября В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1
Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена 14:41, 07 ноября Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
15:59
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
15:59
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
15:59
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
15:46
​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия
15:32
Новый мост асфальтируют в Приморье
15:20
Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
15:07
В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1
15:01
Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» Фото
14:53
Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей Видео
14:41
Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена Эксклюзив
14:29
Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников
14:17
Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека Эксклюзив
14:04
Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья Эксклюзив
13:52
В Приамурье разбился Ан-2
13:40
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:27
Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу
13:13
Пешеход спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Приморье Фото
13:01
Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах
12:48
Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге
12:36
В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
12:24
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:10
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья Фото
11:45
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника Эксклюзив
11:21
Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1 Фото
11:08
«Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД
10:56
Стань «легендой» с «Ростелекомом»
10:30
Кубок Приморского края по всестилевому каратэ завоевала команда из Владивостока Фото
10:17
На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека Эксклюзив
10:05
Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой
09:53
105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова Фото
09:40
За сутки в Приморье потушили 17 пожаров
09:28
Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии
09:15
Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

​Андрей Тарасенко спас Владивостокский бутощебёночный завод от закрытия

Предприятие возобновит работу в ближайшие дни
Фото: Kfss.ru Фото: Kfss.ru
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Скандальная история с закрытием Владивостокского бутощебёночного завода завершилась счастливым концом, сообщает корреспондент РИА VladNews. 1 ноября 2017 года приказом директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александра Коршенко был отменён приказ от 1 февраля 2016 года № 19 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии ВЛА № 238 ОЩ», что означает возобновление деятельности Владивостокского бутощебёночного завода, предприятия с историей в 150 лет.

Формальными основаниями для отмены приказа стали устранения нарушений, которые были выявлены Департаментом ещё в 2015 году, однако, как отмечают источники, главную роль сыграла смена главы региона. С момента своего назначения Андрей Тарасенко взял под личный контроль ситуацию вокруг Владивостокского бутощебёночного завода и дал поручение разобраться в сложившейся проблеме по существу. Менее чем через месяц сторонам в итоге удалось договориться и устранить все нарушения, которые при прошлом губернаторе казались невыполнимы.

Напомним, попытки приостановить деятельность Владивостокского бутощебёночного завода продолжались с 2015 года, когда в ходе внеплановой проверки департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края выявил ряд нарушений со стороны завода. Часть из них позже была отменена судом, часть устранена сразу же, однако некоторые, в том числе согласование технического проекта предприятия, так и оставались поводом для приостановки деятельности. 4 октября 2017 года Пятый арбитражный суд Приморского края подтвердил законность решения Департамента, в результате чего завод частично приостановил свою деятельности и занимался лишь переработкой и отгрузкой ранее добытого строительного камня.

Так или иначе, но включение в проблему врио губернатора Приморского края не позволило оставить без работы более 160 человек и сохранило налоговые поступления в бюджет на сумму более 170 млн. рублей.

Похожие новости
Новый мост асфальтируют в Приморье
15:32, 07 ноября 2017 Новый мост асфальтируют в Приморье

В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений

Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью
15:20, 07 ноября 2017 Китайский циклон накроет Владивосток ближайшей ночью

В крае пройдут осадки

Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017»
15:01, 07 ноября 2017 Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017»

Увеличьте продажи в 2 раза

Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена
14:41, 07 ноября 2017 Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена

О причинах переноса не сообщается

Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников
14:29, 07 ноября 2017 Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников

Прошедшее занятие вызвало большой интерес у слушателей

Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья
14:04, 07 ноября 2017 Внушительная пробка сковала движение на въезде в один из городов Приморья

Сотрудники ДПС останавливают почти все автомобили

Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах
13:01, 07 ноября 2017 Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах

Научный руководитель программы - Михаил Невзоров, доктор педагогических наук, профессор ДВФУ