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Общество

В Приморье со дна моря поднят затонувший буксир

Судно потерпело крушение еще летом нынешнего года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В Находке после принятых транспортным прокурором мер реагирования судовладелец поднял затонувшее судно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Напомним, в июле текущего года в бухте Ольга Японского моря в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ затонул морской буксир «МБ-348».

С целью недопущения негативного воздействия на водный объект Находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно. В настоящее время ответчик завершил работы в полном объеме.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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