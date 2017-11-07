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Общество

Дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017»

Увеличьте продажи в 2 раза
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

С 30 ноября по 1 декабря в кампусе ДВФУ на острове Русский состоится самое крупное бизнес-событие года – дальневосточная конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» для собственников и топ менеджеров компаний, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж и специалистов маркетинга. Участники мероприятия получал инструменты, позволяющие сделать удвоение продаж своих товаров или услуг за счёт новейших фишек в маркетинге, пиаре, автоматизации, чат-ботах и мессенджерах.

Обо всех возможностях и новинках огромной развивающейся интернет-индустрии для бизнеса расскажут признанные лидеры по построению личного брэнда и брэнда компании, сферы продаж и консалтинга, автоматизации маркетинга, работы с искусственным интеллектом и многих других актуальных направлений. Участников конференции ждут сотни деловых знакомств и выгодных предложений, совместных проектов и полезных связей, зародившихся прямо на мероприятии.

«ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017» – это 1000 потенциальных партнеров и клиентов, среди которых руководители и владельцы ведущих компаний Дальнего Востока. Обладатели VIP-билетов встретятся за ужином с самыми успешными предпринимателями региона в неформальной обстановке. Здесь они смогут индивидуально обсудить свою проблему с любым из экспертов, а также попросить совет и получить профессиональную консультацию.

Стратегии и тактики, техники и приёмы, управление и развитие – в одно время и в одном месте. Выйдите на новый уровень и станьте частью огромного сообщества предпринимателей!

Конференция «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ 2017»! Приходи!

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