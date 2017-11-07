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Происшествия

В центре Владивостока загорелся бывший роддом №1

В происшествии никто не пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 ноября, в бывшем здании роддома №2 Владивостока произошло возгорание, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 09:01, спустя 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

В 09:30 возгорание было локализовано, в 10:09 – полностью ликвидировано.

Было установлено, что в ранее уже горевшем здании загорелся мусор. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

По сигналу на место происшествия прибыли 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

В происшествии никто не пострадал.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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