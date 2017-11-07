Метель, гололед и штормовой ветер: Снегопад накроет Приморье 10 ноября

Осадки в виде мокрого снега накроют край уже ближайшей ночью

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Первые серьезные снегопады ожидаются в Приморье уже в ближайшие дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Как рас сказал Борис Кубай, в ближайшее время ожидаются три снегопада, один из которых пройдет уже вы ближайшие сутки. С ним будут связаны смешанные осадки: на побережье дождь, в крае — с мокрым снегом.

Мощный снегопад ожидается 10 ноября, скорее всего он затронет и Владивосток. Особенно серьезно ухудшится погода в центральной и восточной части края, где ожидаются сильные осадки с переходом в снег, метель, гололед и штормовой ветер.

Не исключено, что третий, относительно небольшой циклон может пронестись над Приморьем в начале следующей недели, принеся с собой очередную непогоду.

Отметим, что автолюбителям следует ответственно подготовиться к ожидаемому снегопаду.