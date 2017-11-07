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Происшествия

Пьяный водитель совершил опрокидывание авто в Приморье

Мужчина отказался от провождения медицинского освидетельствования
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в результате пьяной аварии пострадал автолюбитель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

40-летний мужчина получил травмы позвоночника. Установлено, что пострадавший сел за руль легкового автомобиля, употребив алкоголь, потерял управление транспортным средством и совершил опрокидывание в кювет. ДТП произошло на территории Анучинского района.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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