Внушительная пробка сковала движение на въезд в один из городов Приморья

Сотрудники ДПС останавливают почти все автомобили

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

На въезде в город Фокино образовался затор, сообщает корреспондент РИА VladNews. По словам автомобилистов, сотрудники ДПС тормозят и проверяют почти каждый автомобиль. Из-за этого плотный потом автомобилей неподвижно стоит на месте.

Как стало известно корреспонденту агентства, образование пробки связано с тем, что полиция города ищет условных террористов. Буквально на днях в социальных сетях появилось сообщение следующего характера:

"ВНИМАНИЕ!

С 06:00 час. 07.11.2017 года по 18:00 час. 09.11.2017 года, на территории г.Фокино будут проходить тактические учения "силовиков" - Анти-террор.

По легенде, на территорию города, из-за границы, проникли 8 человек, для осуществления подрывной и террористической деятельности в торговых центрах и на предприятиях города. Особый их акцент будет сосредоточен на КГУП "Примтеплоэнерго", "ТСПК", "ДальРАО" торговый центр "Меридиан".

В связи с этим, с 06.11.2017 года, на три дня переходим на усиленный режим работы, с обязательным досмотром 100% а/транспорта, применением металлодетекторов и максимально тщательной проверкой документов ВСЕХ входящих на территории участков".

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