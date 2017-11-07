За минувшую неделю в пьяных ДТП пострадали 4 человека

Водители привлечены к ответственности

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6024 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5303 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 744 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомства.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 312 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Уссурийском городском округе, Надеждинском и Анучинском районах. В результате автоаварий получили травмы 4 человека.

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