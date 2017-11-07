Дата вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске перенесена

О причинах переноса не сообщается

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

На 24 ноября перенесли дату вскрытия капсулы с посланием предков в Уссурийске, сообщает корреспондент РИА VladNews. Что послужило причиной - пока неизвестно.

Напомним, ранее агенство сообщало, что дата на замурованном послании гласит, что открыть его можно будет 7 ноября 2017 года. Одна из жительниц города рассказала, что закладывали капсулу времени еще в 1977 году, в то время женщина была еще школьницей. Уссурийцы отшучивались, что это самое ожидаемое событие месяца. Но, как стало известно корреспонденту агентства, дату вскрытия перенесли на 24 число.

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