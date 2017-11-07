Владивостокцев приглашают в школу садоводов и огородников

Прошедшее занятие вызвало большой интерес у слушателей

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В минувшую пятницу, 3 ноября, в краевом центре стартовал новый цикл занятий в школе садоводов и огородников, сообщает РИА Познавательные занятия для дачников проводит Союз садоводов при поддержке администрации города.

Первое занятие было посвящено ландшафтному дизайну. Послушать специалиста и задать все интересующие вопросы пришли более 80 владивостокцев.

«Прошедшее занятие вызвало большой интерес у слушателей, - отметил Анатолий Беляков, председатель Союза садоводов Владивостока. - Ландшафтный дизайнер Регина Ким рассказала о планировке садового участка, а собравшиеся смогли задать ей и обсудить все интересующие вопросы».

Отметим, что цикл занятий «Красивый сад своими руками» предусматривает четыре лекции. Следующее занятие состоится уже в предстоящую пятницу, 10 ноября, в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичёва, 15, 2 этаж). Начало в 14 часов. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вход свободный.