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Общество

Новый мост асфальтируют в Приморье

В этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Дорожники приступили к асфальтированию восстановленного пролета на мосту через реку Извилинка в Чугуевском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Ремонтные работы будут завершены в течение сегодняшнего дня.

Отметим, что на данном участке был заменен мост, поврежденный тайфуном “Лайонрок”. Строители установили новые железобетонные балки, изготовленные во Владивостоке. Теперь приступили к укладке верхних слоев дорожной одежды. Останется смонтировать барьерное ограждение, после чего мост будут вводить в эксплуатацию.

Помимо замены пролета на мосту через реку Извилинка выполнены работы по восстановлению конуса, укреплению шкафных стенок, переходной плиты и расчистки русла.

Напомним, ранее было завершено асфальтирование моста на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе. Новый мост возведен уже с расчетом на пропуск большего объема воды. Его протяженность – 120 метров, пять пролетов по 24 метра каждый. Балки производства АО «Примавтодор» выполнены из железобетона.

Отметим, в этом году в эксплуатацию планируется сдать девять из 24 искусственных сооружений, поврежденных тайфуном «Лайонрок». Это мосты через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе, три моста в Чугуевском районе – через реку Извилинка на автодороге Новомихайловка–Чугуевка–Лазо, на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное и на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, мосты на дорогах Устиновка–Зеркальная, Кавалерово–Хрустальный и на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе, два моста в Тернейском районе – через реки Соболевка и Максимовка.

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