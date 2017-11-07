Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека

Специалист рассказал о необычной находке приморцев возле одного из пляжей

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал о медузах, которых совсем недавно выбросило на берег пляжа Волна в Находке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Здесь два разных вида сцифоидных медуз. На первом - цианея волосистая (Cyanea capillata). Одна из самых крупных медуз, зонтик (умбрелла) которой может достигать 2,3 метра(!) в диаметре, а вес - до 60 кг. Та, что на фото, небольшой, молодой экземпляр. Распространена во всех дальневосточных морях, чаще в открытом море, но встречается и у берегов, особенно осенью. Щупальца под зонтиком у самых крупных особей могут вытягиваться на 20-30 метров, но у той, что на фото - около 1,5-2 м. Несмотря на огромные размеры - эта медуза относится к планктонным организмам, так как они переносятся в морях течениями на дальние расстояния. Питается также планктонными животными, а более крупные особи захватывают щупальцами и поедают некрупных рыб. Для человека она неопасна, тем более выброшенная волнами на берег. Однако при прикосновении к щупальцам можно получить небольшой "ожог" - покраснение кожи, и у некоторых людей может вызвать аллергическую реакцию Поэтому в этом случае лучше принять противоаллергические препараты, а место "укуса" протереть спиртовым раствором или промыть чистой водой. Эта медуза съедобная и в странах восточной Азии ее ловят и используют в пищу ее зонтик (так называемое "хрустальное мясо")", - -рассказывает Владимир Александрович.

"На второй фотографии - компасная медуза или хризаора (Chrysaora melanogaster). Она встречается реже и имеет относительно небольшие размеры - диаметр зонтика до 70 см. Также широко распространена. называется компасной из-за окраски - от центрального красновато-коричневого кольца отходят строго по радиусам 16 полос, что делает медузу похожей на катушку компаса. В остальном биология этой медузы очень похожа на биологию цианеи", - комментирует специалист.

Напомним, на берег пляжа Волна, город Находка, выбросило двух необычных медуз. По словам очевидцев, они больше напоминает тропических представителей и, скорее всего, являются ядовитыми. Местные жители рассказывают, что видели подобных медуз еще в октябре.