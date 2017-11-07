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Общество

ТОВВМУ отмечает юбилей во Владивостоке

Торжественные мероприятия проходят в Приморье
Фото: tovvmu.mil.ru Фото: tovvmu.mil.ru
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходят торжества по случаю 80-летия основания Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О.Макарова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

Сегодня курсанты ТОВВМУ, ветераны училища и Тихоокеанского флота в рамках празднования юбилея вышли в море на учебном катере, где в акватории Уссурийского залива на траверзе острова Скрыплева опустили на воду венок в память о подвигах выпускников Тихоокеанского училища, погибших в годы Великой Отечественной войны. В возложении принял участие выпускник училища, бывший Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов.

Позднее возле памятника адмиралу С.О. Макарову состоялся торжественный митинг после которого прошла строевая прогулка личного состава ТОВВМУ по центру Владивостока.

8 ноября праздничные мероприятия, посвященные 80-летию ТОВВМУ продолжаться. В училище пройдёт торжественный митинг, в ходе которого предусмотрено возложение венков к памятнику погибшим выпускникам училища, исполнение «попурри» песен военных лет курсантами, показательное выступление подразделения морской пехоты и роты почетного караула, а также дефиле оркестра ТОВВМУ.

На территории училища состоится закладка Аллеи выпускников.

Справочно:

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации, применение и эксплуатация морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

Училище сохраняет высокий уровень научно-педагогического потенциала. Около 80% преподавателей имеют ученые степени и звания.

За время существования ТОВВМУ было произведено 73 выпуска, подготовлено более 18 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и Героя России.

Каждый шестой адмирал ВМФ России – выпускник ТОВВМУ им. С.О. Макарова. Из 9 главнокомандующих ВМФ СССР и России с 1939 г. по настоящее время трое заканчивали ТОВВМУ (адмиралы – Ф.Н. Громов, В.И. Куроедов, В.В. Чирков). 

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