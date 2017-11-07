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Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей

В честь 50-летия мемориала состоялось шествие личного состава МГУ им. Невельского
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В ноябре исполняется 50 лет со дня открытия мемориального комплекса Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сначала он находился под строящимся мостом через бухту Золотой Рог. Позже был перенесен на 30 метров от опор. 4 ноября во Владивостоке в честь 50-летия мемориала состоялось шествие личного состава МГУ им. Невельского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В годы Великой Отечественной войны родину защищали не только профессиональные военные, но и обычные гражданские. Моряки торгового флота – в том числе. В память о погибших экипажах в ноябре 1967 года во Владивостоке установили мемориал. Его центральные фигуры — три моряка: матрос с кормовым флагом, раненый моряк и капитан торгового судна. Его реальным прототипом был одессит, капитан теплохода «Комсомол» Мезенцев Георгий Афанасьевич, работавший в годы войны начальником Дальневосточного морского пароходства. Сегодня монумент занимает особе значение в истории города.

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