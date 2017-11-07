Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу

Сегодня состоится встреча с «Рязанью»

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 ноября, БК «Спартак-Приморье» встречается с БК «Рязань», сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт клуба.

Рязанцы на сегодняшний день с 11 очками занимают 12 строчку в турнирной таблице среди 14 команд. А вот мы по-прежнему делим третье-четвертое места с «Самарой», имея по 16 очков после девяти игр.

А в предыдущем матче наш клуб нанес первое поражение лидеру чемпионата страны по баскетболу среди мужчин в первом дивизионе команде ЦСКА-2. Причем сделали это наши спортсмены в выездном матче на домашнем паркете армейцев в Москве – 57:76!

Заключительную партию наши земляки проиграли – 19:15, что не испортило общей победной карти¬ны матча. Наибольший вклад в зна¬ковую победу внесли Виктор Заряжко (15 очков), Игорь Самсонов (14), Максим Кривошеев (11), Василий Ба¬байлов (10) и Андрей Матеюнас (9).

– Хорошая победа! – не скрывал своей радости главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – В на¬чале игры небольшой отрезок провели неудачно, но потом ребята собрались. Я взял тайм-аут, обсудили кое-какие моменты, и игра уже пошла по нашему сценарию. Да так, что до конца матча мы не упустили инициативу. И это очень радует, весь поединок играли на максимуме, несмотря на комфортную разницу в счете. Игроки «скамейки» вышли с большой энергией. И Бабайлов, Самсонов внесли большой вклад в победу, и я этим очень доволен.