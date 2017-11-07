Пешеход спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Приморье

Одному человеку потребовалась помощь медиков

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в Приморье произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие между Алексеевкой и Кипарисово. Виновником ДТП стал пешеход, который шел неуверенной походкой по разделительной полосе в сторону Уссурийска.

По предварительной информации, пешеход находился под воздействием психотропных веществ и долгое время пытался убедить очевидцев, что он не нарушал ПДД и просто хотел перейти дорогу. Toyota Corolla, обходя «препятствие» в виде пешехода, вышла на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомобилем Toyota Mark ll.

Пассажир-женщина Mark ll а результате ДТП повредила руку, ей бала оказана медицинская помощь.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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