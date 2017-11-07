Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека 14:17, 07 ноября Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека (Эксклюзив)
Внушительная пробка сковала движение на въезд в один из городов Приморья 14:04, 07 ноября Внушительная пробка сковала движение на въезд в один из городов Приморья (Эксклюзив)
В Приамурье разбился Ан-2 13:52, 07 ноября В Приамурье разбился Ан-2
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
14:28
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
14:28
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
14:28
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
14:17
Эксперт: Медузы, замеченные в Приморье, могут быть опасны для человека Эксклюзив
14:04
Внушительная пробка сковала движение на въезд в один из городов Приморья Эксклюзив
13:52
В Приамурье разбился Ан-2
13:40
​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:27
Баскетбольный «Спартак» в день революции нацелен на победу
13:13
Пешеход спровоцировал лобовое столкновение на трассе в Приморье Фото
13:01
Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах
12:48
Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге
12:36
В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
12:24
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:10
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья Фото
11:45
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника Эксклюзив
11:21
Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1 Фото
11:08
«Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД
10:56
Стань «легендой» с «Ростелекомом»
10:30
Кубок Приморского края по всестилевому каратэ завоевала команда из Владивостока Фото
10:17
На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека Эксклюзив
10:05
Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой
09:53
105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова Фото
09:40
За сутки в Приморье потушили 17 пожаров
09:28
Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии
09:15
Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде
09:01
Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября
08:58
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:50
Андрей Тарасенко остался без первого вице-губернатора Приморья
08:40
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 7 ноября Адреса
08:37
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:10
Жители Владивостока останутся без света Адреса
07:17
Гороскоп на 7 ноября
05:45
В Приморье продолжают устранять последствия лесных пожаров
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах

Научный руководитель программы - Михаил Невзоров, доктор педагогических наук, профессор ДВФУ
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В дни осенних каникул на базе школы № 28 директора и учителя 12-ти школ Владивостока проходили обучение на образовательной сессии в рамках программы профессиональной переподготовки «Управление педагогическими проектами», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение недели они изучали методы педагогической работы по внедрению инноваций в учебных учреждениях.

Научный руководитель программы - Михаил Невзоров, доктор педагогических наук, профессор ДВФУ. Обучающиеся – проектные команды гимназии № 1, лицея № 41, общеобразовательных школ № 8, 13, 15, 28, 44, 45, 63, 65, 69. Эти команды реализуют проекты развития своих учреждений. Ранее они победили в конкурсе среди общеобразовательных учреждений на получение гранта главы города Владивостока.

Напомним, грантовые средства главы Владивостока в размере от 1 миллиона до 700 тысяч рублей выплачивались школам, чьи проекты обеспечивают развитие не только самих учреждений, но и оказывают воздействие на всю муниципальную систему образования в целом, создают условия для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей педагогов и учащихся.

Так, например, некоторые проекты 2016 года позволили создать в школах (№ 44, 45, 65, лицей «Технический») образовательные программы для остальных педагогов города. А на базе гимназии № 1, также в рамках исполнения грантовых проектов, создается центр корпоративного обучения. 

Похожие новости
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:24, 07 ноября 2017 Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке

Новые возможности

Необычные существа обнаружены у берегов Приморья
12:10, 07 ноября 2017 Необычные существа обнаружены у берегов Приморья

Красивую медузу обнаружили на одном из пляжей края

Владивостокский завод празднует победу
11:58, 07 ноября 2017 Владивостокский завод празднует победу

ВБЩЗ открывает новую страницу своей истории

Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1
11:21, 07 ноября 2017 Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1

Книжный фонд составляет более 75 тысяч книг

«Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД
11:08, 07 ноября 2017 «Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД

Титул "Вице-краса студенчества России" получила студентка Поволжского государственного технологического университета

Стань «легендой» с «Ростелекомом»
10:56, 07 ноября 2017 Стань «легендой» с «Ростелекомом»

Для участия в акции необходимо подключить интернет

Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде
09:15, 07 ноября 2017 Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде

Круглый стол, посвященный противодействию распространения экстремизма в молодежной