Владивостокские учителя сами сели за парты на каникулах

Научный руководитель программы - Михаил Невзоров, доктор педагогических наук, профессор ДВФУ

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В дни осенних каникул на базе школы № 28 директора и учителя 12-ти школ Владивостока проходили обучение на образовательной сессии в рамках программы профессиональной переподготовки «Управление педагогическими проектами», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение недели они изучали методы педагогической работы по внедрению инноваций в учебных учреждениях.

Научный руководитель программы - Михаил Невзоров, доктор педагогических наук, профессор ДВФУ. Обучающиеся – проектные команды гимназии № 1, лицея № 41, общеобразовательных школ № 8, 13, 15, 28, 44, 45, 63, 65, 69. Эти команды реализуют проекты развития своих учреждений. Ранее они победили в конкурсе среди общеобразовательных учреждений на получение гранта главы города Владивостока.

Напомним, грантовые средства главы Владивостока в размере от 1 миллиона до 700 тысяч рублей выплачивались школам, чьи проекты обеспечивают развитие не только самих учреждений, но и оказывают воздействие на всю муниципальную систему образования в целом, создают условия для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей педагогов и учащихся.

Так, например, некоторые проекты 2016 года позволили создать в школах (№ 44, 45, 65, лицей «Технический») образовательные программы для остальных педагогов города. А на базе гимназии № 1, также в рамках исполнения грантовых проектов, создается центр корпоративного обучения.