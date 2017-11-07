По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В ночь на 4 ноября на острове Русский произошло жестокое убийство охранника на базе отдыха в районе бухты Новый Джигит, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, убийство совершил работник из соседней базы, который в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении. Между мужчинами разгорелся словесный конфликт, в который перерос в драку. Фигурант дела жестоко избил охранника, который от полученных травм скончался. После чего злоумышленник похитил вещи погибшего и скрылся.

Хозяин базы отдыха утром в субботу не смог дозвониться охраннику, после чего решил сам приехать на объект, где и обнаружил погибшего с отрезанным ухом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве, который уже не раз угрожал сотрудникам базы в отрезании им ушей.

В настоящее время расследование продолжается, все обстоятельства случившегося устанавливаются. Фигурант дела находится под стражей.

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