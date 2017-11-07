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Приморье: Горящий сезон

Число природных пожаров уже превысило 500 вместо обычных 300-400
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в край для оказания помощи в тушении природных пожаров уже прибыл самолёт «Бе-200-ЧС» из Хабаровска. Сейчас на контроле остаются 22 природных пожара. Службы лесоохраны привлекают последние резервы, но в ближайшее время на коренной перелом в ситуации не рассчитывают, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

В Приморском крае продолжают полыхать лесные пожары. Их общая площадь выросла до 3 тысяч гектаров. Далеко не все возгорания удалось локализовать. Службам лесоохраны пришлось задействовать и свой последний резерв.

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