В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки 12:36, 07 ноября В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья 12:10, 07 ноября Необычные существа обнаружены у берегов Приморья (Фото)
Владивостокский завод празднует победу 11:58, 07 ноября Владивостокский завод празднует победу (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
12:57
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
12:48
Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге
12:36
В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки
12:24
Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке
12:10
Необычные существа обнаружены у берегов Приморья Фото
11:58
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
11:45
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника Эксклюзив
11:33
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
11:21
Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1 Фото
11:08
«Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД
10:56
Стань «легендой» с «Ростелекомом»
10:43
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
10:30
Кубок Приморского края по всестилевому каратэ завоевала команда из Владивостока Фото
10:17
На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека Эксклюзив
10:05
Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой
09:53
105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова Фото
09:40
За сутки в Приморье потушили 17 пожаров
09:28
Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии
09:15
Во Владивостоке обсудили экстремизм в молодежной среде
09:01
Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября
08:58
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:50
Андрей Тарасенко остался без первого вице-губернатора Приморья
08:40
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 7 ноября Адреса
08:37
Во Владивостоке вечером ожидается дождь
08:10
Жители Владивостока останутся без света Адреса
07:17
Гороскоп на 7 ноября
05:45
В Приморье продолжают устранять последствия лесных пожаров
04:40
ТОП-5 зимних советов для водителей
03:36
У пешеходов появятся новые преимущества
02:22
Одно из учебных учреждений Приморья отметит юбилей
01:10
Приморцев заинтересовала история различных народов края
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки

Борьба с пожарами продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Восемь лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров ликвидированы в течение суток в восьми муниципалитетах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сейчас в регионе продолжается тушение еще 21 пожара на площади 2,7 тысяч гектаров в восьми муниципалитетах. Так, шесть пожаров действует в Кавалеровском районе, пять – в Дальнегорске, по три пожара в Тернейском и Ольгинском районах. В тушении пожаров принимает участие около 350 человек, задействовано более 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

В понедельник, 6 ноября, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 30 тонн воды на горящие леса, совершив 10 вылетов.

В труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. Для усиления группировки в Приморье из Читинской области прибыли 45 человек пожарных-десантников авиалесоохраны.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

В минувшие сутки специалисты задержали 39 человек, нарушивших запрет на посещение лесов. Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано 46 термических аномалий в 14 муниципалитетах.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, а также восстановить противопожарные минерализованные полосы. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Похожие новости
На острове Русский произошло жестокое убийство охранника
11:45, 07 ноября 2017 На острове Русский произошло жестокое убийство охранника

По данному факту возбуждено уголовное дело

На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека
10:17, 07 ноября 2017 На пожаре в Приморье был обнаружен труп молодого человека

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой
10:05, 07 ноября 2017 Житель Приморья жестоко разделался со своей соседкой

Тело убитой было обнаружено спустя неделю

За сутки в Приморье потушили 17 пожаров
09:40, 07 ноября 2017 За сутки в Приморье потушили 17 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии
09:28, 07 ноября 2017 Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии

Жизни пострадавших ничего не угрожает

Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви
17:50, 06 ноября 2017 Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви

Пока неизвестно, входит ли в это число сам стрелявший

Приморец незаконно вывозил морского ежа в Японию
14:31, 06 ноября 2017 Приморец незаконно вывозил морского ежа в Японию

Мужчине грозит лишение свободы и выплата штрафа