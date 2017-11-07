В Приморье потушено более одной тысячи гектаров леса за сутки

Борьба с пожарами продолжается

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Восемь лесных пожаров на площади более одной тысячи гектаров ликвидированы в течение суток в восьми муниципалитетах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сейчас в регионе продолжается тушение еще 21 пожара на площади 2,7 тысяч гектаров в восьми муниципалитетах. Так, шесть пожаров действует в Кавалеровском районе, пять – в Дальнегорске, по три пожара в Тернейском и Ольгинском районах. В тушении пожаров принимает участие около 350 человек, задействовано более 50 единиц различной техники, в том числе авиация.

В понедельник, 6 ноября, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе вчера сбросил 30 тонн воды на горящие леса, совершив 10 вылетов.

В труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. Для усиления группировки в Приморье из Читинской области прибыли 45 человек пожарных-десантников авиалесоохраны.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

В минувшие сутки специалисты задержали 39 человек, нарушивших запрет на посещение лесов. Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано 46 термических аномалий в 14 муниципалитетах.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, а также восстановить противопожарные минерализованные полосы. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.