Известного дальневосточного рэпера избили в Санкт-Петербурге

Нападавшим не понравилось творчество Вячеслава Машнова

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге избили известного дальневосточного рэпера, известного как Гнойный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НТВ.

Нападение произошло в тот момент, когда Вячеслав Машнов вышел из гостиницы. Семеро молодых парней спортивного вида набросили на хип-хоп исполнителя. По предварительным данным, нападавшие являются анти-фанатами творчества рэпера. Гнойного с травмами доставили в больницу. Однако после случившегося рэпер не стал отменять концерт в Санкт-Петербурге.

Справка:

Вячеслав Карелин (настоящее имя — Вячеслав Валерьевич Машнов) — российский хип-хоп-исполнитель, участник рэп-баттлов. Известен также под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другими