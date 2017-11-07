Аренда помещений для бизнеса во Владивостоке

Новые возможности

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сразу 20 объектов недвижимости в разных районах Владивостока сдается в аренду. Три аукциона состоятся 21 ноября, 22 ноября и 23 ноября 2017 года. Заявки принимаются до 17 ноября.

Нежилые помещения различной площади – от 8 до 530 кв. метров - расположены на Океанском проспекте, ул. Морозова, Фадеева, Луговой, Светланской, Бестужева, Успенского и других. Здесь можно разместить офисы, предприятия общепита или бытового обслуживания, магазины, спортзалы, частные детские сады, другие образовательные или медицинские учреждения и т.п.

Часть помещений расположена в жилых домах, в густо заселенных микрорайонах, что может обеспечить хороший поток клиентов. А вот в здании площадью 248 кв. метров на ул. 2-й Строительной, 12а, можно разместить автосервис и другие подобные предприятия технического профиля.

Все объекты предлагаются в аренду на 5 лет. Цена зависит от площади и оценочной стоимости объектов. Так, помещение площадью 20 кв. метров на Светланской, 183 выставлено за 13,6 тыс. рублей в месяц. Ежемесячная аренда подвального помещения площадью 126 кв. м на пр. 100-летия Владивостока, 38, обойдется в 53,8 тыс. руб. (такова начальная цена).

В ходе аукциона цена на все объекты может остаться на первоначальном уровне, либо вырасти, если конкуренция окажется высокой. Аукцион проходит в аукционном зале совершенно открыто – путем поднятия карточек участниками торгов.

Особое место среди предлагаемых в аренду помещений занимают объекты Владивостокской крепости. На этот раз предпринимателям предлагают форт Поспелова на острове Русский вместе с земельным участком площадью около 63 тысяч кв. м, Назимовскую батарею (район улицы Бархатной), укрепления на улице Лесной – также с земельным участком. Цена аренды также зависит от площади.

При этом два объекта площадью более 240 кв. метров каждый на улице Юмашева, 7– предлагаются в безвозмездное пользование. Предпринимателю необходимо только по итогам аукциона внести единовременную плату за право аренды.

Целевое использование всех объектов крепости – организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионная деятельность, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта и т.д. Цена также зависит от площади объекта.

Предприниматели могут заранее ознакомиться с документами, осмотреть и прицениться к объектам.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru