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Общество

Уникальный экспонат хранится во владивостокском СИЗО-1

Книжный фонд составляет более 75 тысяч книг
Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю Фото: ГУФСИН России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В библиотеке СИЗО-1 Владивостока хранится уникальное издание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.

Стоит отметить, что в библиотеке следственного изолятора №1 хранятся по-настоящему раритетные издания. Но почетное место музейного экспоната на полке библиотеки учреждения занимает «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, экземпляр 1901 года.

За время существования библиотеки для следственно-арестованных и осужденных учреждение постоянно пополняется новыми экземплярами. Помимо разнообразных женских романов, классики и правовой литературы, на книжных полках есть по-настоящему уникальные издания. Особой гордостью библиотеки СИЗО-1 является «Камо Грядеши» Генрика Сенкевича, экземпляр 1901 года.

На сегодняшний день книга хранится в качестве музейного экспоната и на руки читателям не выдается. Также здесь есть и том сочинений Уильяма Шекспира – одно из первых послевоенных изданий, датированных 1946 годом, собрание Большой советской энциклопедии и серия «Жизнь замечательных людей». Отметим, что такие книги даются на руки только проверенным читателям – ведь не все следственно-арестованные бережно относятся к литературе.

Напомним, что в учреждениях края и филиалах УИИ созданы и функционируют 77 библиотек для осужденных и следственно-арестованных граждан, книжный фонд составляет более 75 тысяч книг. Для пополнения книжной коллекции учреждения сотрудничают с периодическими изданиями и городскими библиотеками. Библиотеки регулярно пополняются новыми изданиями художественной, документальной, научно-популярной литературы и периодики.

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