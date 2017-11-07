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Общество

«Красой студенчества России 2017» стала студентка Дальневосточного университета МВД

Титул "Вице-краса студенчества России" получила студентка Поволжского государственного технологического университета
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Студентка Дальневосточного университета МВД РФ Людмила Блинникова стала победительницей всероссийского конкурса "Краса студенчества России" 2017 года, сообщает РИА VladNews. Блинникова стала лучшей из 12 участниц, прошедших в финальную часть конкурса, которая завершилась в понедельник на концертной сцене Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

Титул "Вице-краса студенчества России" получила студентка Поволжского государственного технологического университета Елена Новоселова.

"Красой студенчества СФО" названа Ольга Шевченко из Алтайского государственного аграрного университета, "Красой студенчества УрФО" стала студентка Тюменского государственного университета Юлия Девяткова, "Красой студенчества СЗФО" - студентка Северного арктического федерального университета Алена Смирнова, "Красой студенчества ПФО" - Мария Семеленова из Ульяновского государственного педагогического университета, "Красой студенчества ДФО" - Алена Пугачева из Тихоокеанского госуниверситета.

В финальную часть прошли 12 конкурсанток из 42, приехавших во Владивосток. На концертной площадке ДВФУ им предстояло пройти три последних конкурса: блицопрос, творческое выступление и песенный конкурс.

Напомним, отборочные этапы Всероссийского конкурса "Краса студенчества России" стартовали 1 ноября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Для попадания в финал конкурсанткам предстояло пройти семь туров, призванных оценить их творческие и интеллектуальные способности. До этого девушки проходили заочный этап отбора.

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