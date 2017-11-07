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Политика и экономика

Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов

Вице-губернатор Приморского края, курировавший гражданскую защиту, уволился
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Исполнять обязанности первого заместителя главы региона в рамках перераспределения полномочий будет вице-губернатор Алексей Сухов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Напомним, первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, который курировал вопросы гражданской защиты, уволился по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко. О причинах отставки не сообщается.

Василий Усольцев курировал в Администрации Приморского края вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Сразу после своего назначения в начале октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко продлил контракты с шестью вице-губернаторами из прежней команды администрации, среди которых были уволенные позже Василий Усольцев и Эдуард Портнов. Последнего глава региона освободил от должности с формулировкой "в связи с несоответствием ожиданиям" после инспекции приморских долгостроев.


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