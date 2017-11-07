Кубок Приморского края по всестилевому каратэ завоевала команда из Владивостока

В их копилке – свыше 30 медалей различного достоинства

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Открытое первенство на Кубок Приморского края по всестилевому каратэ прошло в минувшее воскресенье в с. Покровка Октябрьского района. Лучшими в командном зачете стали владивостокские спортсмены, представляющие в Приморье федерацию каратэномичи России и Всемирную федерацию каратэномичи (KWF). В их копилке – свыше 30 медалей различного достоинства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Организатором турнира выступила Федерация всестилевого каратэ Приморского края при поддержке краевого департамента физкультуры и спорта. Соревнования объединили свыше 200 участников из различных школ единоборств и территорий Дальнего Востока. Так, наряду с приморскими командами, на татами вышли спортсмены из Хабаровского края (г. Хабаровск). Приморье было представлено Владивостоком, Уссурийском, с. Покровка и с. Черниговка, пос. Ярославский, Спасском-Дальним, Лесозаводском и Хасанским районом.

В ходе турнира участники продемонстрировали навыки владения техникой в двух дисциплинах – «ОК-ренгокай-ката» (бой с воображаемым противником) и «ОК-кумитэ» (поединок с ограниченным контактом). При этом возраст самых юных каратистов, выступавших в категории «ката», составил всего 6 лет. Что же касается реального боя, то на татами были допущены только участники, достигшие 12-летнего возраста. Самыми старшими в обеих дисциплинах были спортсмены, которым уже исполнилось 17.

По итогам состязаний первое место в командном зачете, а вместе с ним – Кубок Приморского края по всестилевому каратэ, завоевали спортсмены из Владивостока. На счету воспитанников ОО «Федерация каратэ Приморского края» (президент – Евгений Сергеев, мастер каратэ, 6 дан), выступающих под эгидой Всемирной федерации каратэномичи (KWF) и Федерации каратэномичи России, - 31 медаль. В том числе – 12 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.

На втором месте – команда федерации Шотокан Казэ Ха Приморского края (президент – Дмитрий Киреев, мастер каратэ, 3 дан), в копилке которой 12 наград: 3 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте – воспитанники федерации «Сётокан каратэ-до интернэйшнл» S.K.I.F. из пос. Безверхово (руководитель – Владимир Мичурин, мастер каратэ, 3 дан), завоевавшие 6 медалей, включая 3 золотых и 3 бронзовых.

Как отметил главный судья соревнований, президент ОО «Федерация каратэ Приморского края» Евгений Сергеев, прошедший турнир в очередной раз показал интерес к спорту и, в частности, боевым искусствам со стороны подрастающего поколения. Мероприятия, проводимые спортивным сообществом Приморья, привлекают все больше участников с различных территорий Дальнего Востока, раскрывая потенциал действующих каратистов и открывая среди них новые таланты, которые в дальнейшем смогут достойно представлять наш регион на чемпионате России по каратэ и на международной арене.