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Культура

105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова

Дома мастера украшают Владивосток
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

6 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения известного владивостокского архитектора Николая Рябова.

О талантливом мастере, Заслуженном строителе России и почетном гражданине Владивостока Николае Степановиче Рябове напоминают здания, построенные по его проектам. Жилые дома на улице Светланской, 205 и 209, стадионы «Авангард» и «Динамо», центральный корпус МГУ им. Г. И. Невельского (ранее это был Морской техникум), ряд промышленных объектов на территории Дальзавода и многие другие являются неотъемлемой частью облика и истории Владивостока.

Молодой 19-летний специалист Николай Рябов приехал во Владивосток в 1931 году после окончания Сибирского художественно–промышленного училища им. Врубеля (г. Омск). Его трудовая биография началась в Дальпроекте (ныне Приморгражданпроект), одновременно он учился в ДВПИ, затем работал в проектном отделе на Дальзаводе.

Еще будучи студентом, в 30-е годы прошлого века архитектор успел поработать с опытным мастером Александром Порецковым над проектированием и строительством знаменитой «Серой лошади» – здания на улице Алеутской, 17, а также «Домов специалистов» на улице Суханова, 6, 6а и 6б, которые также входят в список самых изысканных образцов архитектуры Владивостока.

Николая Рябова по праву называют одним из основателей архитектурной школы в Приморском крае: много лет он преподавал в Дальневосточном политехническом институте, в 1944 году возглавил кафедру архитектуры и руководил ею 30 лет (до 1974 года).

По его проектам во Владивостоке построено почти 100 зданий - общественные и промышленные объекты, жилые дома, стадионы. В их числе - здания на улице Новоивановской, Фонтанной, 47, Луговой, 21 (совместный проект с И.И. Петренко), застройка улиц Загородной (теперь Борисенко), Талалихина, Расковой, Сафонова. Семь из них получили статус памятников истории и культуры.

В одном из домов, которые спроектировал Рябов, - в доме на Светланской, 205 - сам архитектор прожил более 60 лет. Сейчас там установлена мемориальная доска. Этот дом строился в 30-е годы для инженерно-технического состава Дальзавода и представляет собой характерный пример неоклассицизма. К слову, дома № 205 и 209 на Светланской, в числе других, являются памятниками архитектуры.

В послужном списке Рябова - целая серия детских учреждений и школ. Проекты школ были типовым, но их нужно было адаптировать к местности. Так, появились школы № 6, 13, 28, 14, 75 (теперь в этом здании на Океанском проспекте, 40 расположена налоговая инспекция).

Самым неожиданным проектом, как когда-то признавался сам архитектор, стала триумфальная арка, возведенная в честь возвращения челюскинцев. Владивосток стал первым городом, который встречал героев, спасенных из ледового арктического плена. Было принято решение украсить вход в порт триумфальной аркой. Построить ее в сжатые сроки поручили Николаю Рябову. Арку сделали деревянной, обшили фанерой и раскрасили под камень. Находилась она примерно там, где сейчас стоит памятник борцам за власть Советов. 7 июня 1934 года челюскинцы прошли под ней, а к их ногам летели цветы. Арку демонтировали в 1959 году, когда началась работа по формированию центральной площади города.

Помимо архитектурной деятельности Николай Рябов стал автором десятков научных работ в области проектирования и строительных наук. Так, среди его трудов - исследования о влиянии климата Приморского края на долговечность зданий и путях увеличения срока их службы.

Своим учителем Николая Рябова называют более тысячи архитекторов и строителей, которые работают во Владивостоке и в других городах России и мира. Ученики и сейчас вспоминают своего учителя как незаурядного архитектора с огромным практическим опытом, преподавателя-энциклопедиста, человека широких интересов и высоких моральных качеств, ценителя юмора и спортсмена до преклонных лет.

В 1997 году Николаю Степановичу Рябову присвоено звание почетного гражданина Владивостока.

Архитектор ушел из жизни в 2004 году. В этом году, к 105-й годовщине со дня его рождения, на средства его учеников, коллег-архитекторов и строителей установлен памятник на Морском кладбище. 

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