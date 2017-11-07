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Владивостокский журналист попал под обстрел в Сирии

Жизни пострадавших ничего не угрожает
Фото: m.tvzvezda.ru Фото: m.tvzvezda.ru
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Военный корреспондент из Владивостока Константин Худолеев попал под обстрел в Сирии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Ранее стало известно, что четыре российских журналиста и пять военнослужащих пострадали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор (Сирия). Во время работы съемок произошел подрыв управляемого фугаса террористов, в результате чего пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

В настоящее время жизни пострадавших ничто не угрожает. Журналисты были доставлены на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказана необходимая медицинская помощь.

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