Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
545 Владивосток - Уссурийск 10:05
502 Владивосток - Спасск 16:15
Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
545 Владивосток - Уссурийск 10:05
502 Владивосток - Спасск 16:15
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